Zona rossa nei week-end: nessuna stretta per questo fine settimana, ecco da quando

Fatte salve le Regioni già in zona rossa, il week-end del 13 e 14 marzo dovrebbe essere fuori dalle nuove misure restrittive in arrivo. Si sta decidendo infatti in queste ore per una probabile stretta delle misure anti-Covid nei fine settimana e in particolare nel fine settimana di Pasqua (4 aprile).

Misure che dovrebbero prevedere anche una fascia totalmente rossa per le Regioni che superano i 250 contagi ogni 100mila abitanti e una zona gialla rafforzata.

Leggi anche: Gran parte dell’Italia sarà rossa da lunedì, quali Regioni rischiano (e chi anticipa la stretta per Pasqua)

Le nuove restrizioni, che modificano il Dpcm entrato in vigore qualche giorno fa, dovrebbero partire da lunedì 15 marzo. E quindi non questo week-end, come si era inizialmente previsto.

Tranne che per la Campania e la città di Bari, dove sono già in vigore ordinanze più restitutive del Dpcm appena entrato in vigore.

Intanto, quel che sembra escluso è un lockdown nazionale come nel marzo 2020, ma da parte del Cts ci sono precise richieste:

rafforzamento delle misure per le zone gialle

creazione di zone rosse locali con misure più stringenti sul modello Codogno

lockdown nei week-end

zona rossa totale automatica appena si supera la soglia dei 250 casi su 100mila abitanti in sette giorni

Quando si decide sulla stretta e zona rossa nel weekend

La decisione sulle nuove misure dopo il parere del Cts arriverà nel Consiglio dei ministri di venerdì 12 marzo dopo un confronto con i governatori, e sempre per venerdì 12 marzo è atteso il nuovo provvedimento di Speranza sui cambi di colore per le Regioni.