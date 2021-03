Cos’è questa storia della Zona gialla rafforzata nel nuovo Decreto

Cosa ci aspetta dopo Pasqua? Ciò che è certo finora è che fino al 6 aprile l’Italia sarà blindata. Il Governo Draghi sta valutando le nuove misure anti-Covid da inserire nel Decreto, che entrerà in vigore a partire dal 7 aprile. In questi giorni si sta cercando un punto di incontro tra chi invoca più aperture e maggiori libertà e chi chiede prudenza e di mantenere le restrizioni. Tra le ipotesi che stanno emergendo in queste ultime ore c’è quella di una zona gialla rafforzata, da applicare nelle Regioni e province autonome italiane in cui dopo le festività pasquali si registrerà una discesa importante della curva dei contagi.

Questa novità servirebbe a risollevare principalmente attività come bar e ristoranti, che potrebbero riaprire a pranzo ma con un orario ridotto fino alle 16, in modo da evitare gli assembramenti nella fascia oraria dell’aperitivo.

L’allentamento delle misure, però, potrebbe non riguardare i fine settimana. Potrebbe essere ripristinate le restrizioni introdotte durante le vacanze natalizie. Inoltre, dal 7 aprile sono previste importanti novità per il mondo della scuola, fortemente penalizzato dagli ultimi provvedimenti. Negli scorsi giorni Mario Draghi ha annunciato che il Governo punta alla riapertura delle scuole nelle zone rosse – almeno le scuole primarie dell’infanzia – subito dopo Pasqua.

Intanto, alle 12.00 di oggi si riunirà la cabina di regia con i ministri del Governo, mentre alle 14.00 si terrà la conferenza stampa del premier Mario Draghi che annuncerà le nuove restrizioni che saranno inserite nel Decreto Covid.

Fonte: Ansa

