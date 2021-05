Da lunedì zona gialla per tutta Italia, solo una Regione resterà arancione

Quello del prossimo lunedì sarà un risveglio in zona gialla per tutta Italia, fatta eccezione per la Valle d’Aosta che sarà l’unica Regione a restare in fascia arancione. Ieri il presidente valdostano Erik Lavevaz aveva inviato una lettera al Ministro della Salute Roberto Speranza, chiedendo il passaggio al giallo, ma almeno fino al 23 maggio è stato confermato l’arancione. Invece, a essere promosse in zona gialla la Sardegna e la Sicilia, dove i numeri dei contagi di Covid-19 si sono rivelati più confortanti rispetto alla settimane precedenti. Secondo il report Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute sull’andamento epidemiologico, l’Rt nazionale è sceso 0,86, mentre la scorsa settimana era a 0,89.

Zona gialla

Abruzzo

Emilia-Romagna

Friuli-Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Campania

Calabria

Basilicata

Toscana

Umbria

Veneto

Provincia autonoma di Trento

Provincia autonoma di Bolzano

Puglia

Sardegna

Sicilia

Zona arancione

Valle d’Aosta

Fonte: Iss

