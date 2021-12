Variante Omicron: cinque sintomi tipici e come riconoscerli

Sintomi apparentemente lievi, ma da non sottovalutare, e che per questo danno l’illusione di non aver contratto il Covid e quindi di non essere contagiosi. E per questo motivo ci contagiamo di più.

I sintomi sono:

– Naso che cola

– Mal di gola

– Starnuti

– Mal di testa

– Stanchezza

A queste conclusioni è arrivato il Prof. Tim Spector scienziato di riferimento dell’app ZOE COVID, particolarmente utilizzata nel Regno Unito, che ha raccolto i dati in questione. Il Professore, in un’intervista rilasciata a Newsweek, ha commentato: “Al momento è chiaro che quanto osserviamo in particolare nelle aree con alti tassi di Omicron sono sintomi non classici, ma dominanti”

Il Professore ha poi continuato, dicendo: “Solo una minoranza di chi ha il Covid ora riscontra febbre, perdita dell’olfatto o tosse. In parte ciò è dovuto al fatto che quasi tutti sono vaccinati in una certa misura ora, ma probabilmente è anche un cambiamento nella variante”.

