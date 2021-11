Vaccino Johnson & Johnson: da giovedì 11 novembre si parte con i richiami

Al via il richiamo per chi è stato vaccinato con il Janssen di Johnson & Johnson da almeno sei mesi. Da giovedì prossimo 11 novembre toccherà a chi vive in Lombardia sottoporsi alla seconda dose. Il richiamo potrà essere fatto con un vaccino a mRNA, quindi sia Pfizer che moderna. Le prenotazioni potranno essere effettuate attraverso la piattaforma della Regione Lombardia.

Inoltre, potranno ricevere una dose di richiamo anche i soggetti vaccinati all’estero con un vaccino non autorizzato in Europa. Anche in questo caso sarà somministrato un vaccino mRNA (Comirnaty o Spikevax) a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi (180 giorni) dal completamento del ciclo primario.

In questi casi, non ci sarà bisogno di prenotazione e verrà rilasciato il Green Pass valido fino 12 mesi.

Perché è necessario il richiamo

La scorsa settimana la Commissione Aifa ha dato il via libera al richiamo dopo sei mesi dalla prima inoculazione del vaccino Janssen, come già stabilito per i cittadini di altri Paesi come la Germania e gli Stati Uniti. Questo perché la copertura del vaccino si è rivelata meno duratura del previsto.

In Italia sono oltre un milione e mezzo le persone che hanno ricevuto questo siero, scegliendolo per la comodità del monodose. Come per gli altri vaccini, adesso toccherà anche ricevere la seconda dose per essere ben protetti.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Regione Lombardia

Leggi anche:

Leggi tutti i nostri articoli sui vaccini anti-Covid: