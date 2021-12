Studio svela il perché i vaccini Covid mRNA non bloccano la trasmnissione, ma proteggono solo dalla malattia severa

Sebbene il vaccino BNT162b2 COVID-19 – che contiene una molecola denominata RNA messaggero (mRNA) con le istruzioni per produrre una proteina presente su SARS-CoV-2 – sia noto per indurre anticorpi neutralizzanti IgG nel siero che proteggono dalla malattia, non è stato studiato in dettaglio se potrebbe generare un’immunità specifica nei siti della mucosa, che rappresentano piuttosto la principale via di ingresso dello stesso SARS-CoV -2

La vaccinazione mRNA BNT162b2 porta a una forte risposta immunitaria sistemica aumentando drasticamente lo sviluppo di anticorpi neutralizzanti nel siero, ma non nella saliva, indicando che almeno l’immunità della mucosa orale è scarsamente attivata da questo protocollo di vaccinazione, non riuscendo così a limitare l’acquisizione del virus al suo ingresso. Il risultato è che i vaccinati contro il Covid-19 avrebbero anticorpi neutralizzanti anti-Spike nel sangue ma non nella saliva.

Un dato che potrebbe spiegare come mai il vaccino a mRNA sia efficace e protettivo contro la malattia severa, ma meno performante nel blocco dell’infezione e quindi della circolazione del virus. Sono queste le conclusioni di uno studio condotto dall’Università dell’Insubria e dall’Asst dei Sette Laghi sulla risposta immunitaria mucosale evocata dalla vaccinazione anti-Covid19 con Pfizer-BioNTech, pubblicato su EBioMedicine, rivista del gruppo editoriale The Lancet.

Leggi anche: Con Omicron negli Usa quarantena Covid ridotta a 5 giorni per i positivi asintomatici, e in Italia?

I vaccini a mRNA