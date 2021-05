Solo tre Regioni in zona arancione da lunedì 10 maggio, tutte le altre in giallo

La Puglia passa in zona gialla, insieme alla Basilicata e alla Calabria, mentre la Valle d’Aosta lascerà la zona rossa per tornare in arancione con la Sardegna e la Sicilia. Sono questi i cambi di colore, appena confermati, che scatteranno lunedì 10 maggio. Il resto dell’Italia, invece, resterà in giallo. Per almeno una settimana nessuna delle Regioni italiane sarà, quindi, in fascia rossa.

La nuova mappa dell’Italia da lunedì 10 maggio

Zona gialla

Abruzzo

Emilia-Romagna

Friuli-Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Campania

Calabria

Basilicata

Toscana

Umbria

Veneto

Provincia autonoma di Trento

Provincia autonoma di Bolzano

Puglia

Zona arancione

Valle d’Aosta

Sardegna

Sicilia

Fonte: ISS

