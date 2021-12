Covid: quanto sono affidabili i test rapidi fai da te? Lo studio

Dall’inizio della pandemia a oggi ognuno di noi ha effettuato almeno un tampone in farmacia o un test rapido a casa, ma quanto sono affidabili questi strumenti?

Sulla sensibilità dei test rapidi ha indagato un gruppo di ricercatori del Paul Ehrlich Institute di Langen, in Germania, che ha valutato 122 test fai da te in vendita nelle farmacie, parafarmacie e nei supermercati tedeschi.

Su 122 test rapidi, 96 si sono rivelati affidabili anche fino al 100% nel rilevare l’infezione ma solo quando la quantità di virus nei campioni è molto elevata. Un test su cinque tra quelli controllati, invece, non soddisfa i requisiti minimi, con una sensibilità inferiore al 75%. Quattro test non sono nemmeno stati in grado di rilevare la presenza del virus nemmeno a concentrazioni molto alte.

I test che hanno dimostrato la maggiore affidabilità sono:

Green Spring SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)- Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology

SARS-CoV-2 Ag Diagnostic Test Kit (Colloidal Gold) – Shenzhen Watmind Medical

Toda Coronadiag Ag – Toda Pharma COVID-19

Antigen Speicheltest (Immunochromatographie) – Ulti med Products

Ci sono poi test che, pur non rientrando tra i migliori, sono stati valutati come discretamente efficaci. Tra questi, anche alcuni prodotti in vendita presso Aldi, DM e Lidl come il Novel Coronavirus 2019 di Hotgen Biotech, il SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest di Boson Biotech e il SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit o “Nasocheck” di Beijing Lepu Medical Technology.

Infine i test peggiori, cioè quelli che non sono stati in grado di rilevare il virus sono:

New Coronavirus (SARS-CoV-2) N Protein Detection Kit (Fluorescence Immunchromatography) – Beijing Savant Biotechnology Co., Ltd

COVID-19 Antigen Rapid Test (Latex) – Joinstar Biomedical Technology Co., Ltd

Lionex COVID-19 Ag Rapid Test – Lionex GmbH

Unibioscience COVID-19 Rapid Antigen Test – Unioninvest

Secondo lo studio pubblicato su Eurosurveillance i quattro test sopraelencati hanno un’affidabilità dello 0%, dunque completamente nulla.

Fonte di riferimento: Eurosurveillance

