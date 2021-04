Il rock della speranza: nessun contagio dopo il concerto-esperimento di Barcellona con più di 5mila persone

Successo per il concerto sperimentale di Barcellona : nessun contagio tra i 5 mila spettatori dopo due settimane dall’evento

Non ci sarebbe stato nessun aumento delle infezioni da Sars-Cov2 dopo il famoso concerto di prova a Barcellona in cui oltre 5000 si sono ammassate in un luogo senza distanziamento, ma rigorosamente con mascherine FFP2 e solo dopo aver eseguito tamponi rapidi prima dell’ingresso. A comunicarlo gli organizzatori dello spettacolo che è diventato un enorme esperimento sociale e che oggi, ridà speranza a tutto il settore dello spettacolo e della musica dal vivo.

Sono passate, infatti, due settimane esatte dallo spettacolo della band indie catalana Love of Lesbian e tra gli oltre 5000 partecipanti solo 6 persone sono risultate positive al Covid ha dichiarato il supervisore dell’esperimento il Dr Josep Maria Llibre che ha aggiunto:

Ciò equivale a circa la metà del tasso di infezione tra la popolazione generale di Barcellona misurato nelle ultime due settimane e non ci sono stati segni che le sei infezioni si siano verificate nello stadio

Tutti i partecipanti il giorno del concerto sono stati sottoposti a tampone rapido in uno dei tre luoghi della città di Barcellona designati e all’ingresso del Palau Sant Jordi hanno dovuto dimostrare il risultato negativo insieme al biglietto, risultato arrivato tramite app sui loro telefoni.

Gli stessi musicisti si sono voluti congratulare con gli organizzatori e lo staff medico del successo dell’iniziativa che ridà speranza al mondo della musica e non solo: