Nuovo Dpcm: il divieto di spostamento tra Regioni sarà prorogato di 30 giorni, Pasqua esclusa

Verrà con molta probabilità prorogato di 30 giorni il divieto di spostarsi tra le Regioni, in scadenza il prossimo 25 febbraio. Stando all’incontro di ieri tra la neoministra agli Affari regionali Mariastella Gelmini e i governatori, la questione verrà posta oggi al tavolo del Consiglio dei ministri, che dovrà mettere a punto un nuovo piano di misure anti-contagio per combattere la pandemia.

Obiettivo è arrivare a riaperture e ad allentamenti a ridosso delle vacanze pasquali che, tra l’altro, potrebbero essere una boccata d’ossigeno per gli operatori turistici.

Una proroga che arriverebbe quindi fino al 27 marzo, salvando le festività del 4 e 5 aprile (nutrendo la speranza per agriturismi e altre attività ricettive, così come per chi non vede ormai da tempo i proprio famigliari fuori Regione).

“Domenica al lavoro con i Presidenti di Regione e i rappresentanti di Province e Comuni. Abbiamo tutti lo stesso obiettivo: contrastare la diffusione del virus e sostenere, con risarcimenti adeguati, le categorie colpite dalla crisi. L’Italia non vuole divisioni, ma soluzioni“, ha scritto sui social la ministra Gelmini.

Oggi in Consiglio la Gelmini porterà il documento che le stesse Regioni le hanno consegnato e che avrebbero condiviso la proroga del blocco degli spostamenti, contenente tutte le proposte dei governatori per la lotta alla pandemia.

In aggiunta, è molto probabile che sarà estesa la possibilità di fare visita ad amici e parenti una volta al giorno e massimo in due persone (con i figli minori di 14 anni e persone non autosufficienti che restano fuori dal calcolo) e lo spostamento tra piccoli Comuni.

