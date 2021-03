I sintomi di trombosi a cui fare attenzione nella lettera dell’agenzia danese ai vaccinati

La Danimarca, che è stata tra i primi Paesi europei a sospendere la somministrazione AstraZeneca l’11marzo, ha avvisato con una lettera i vaccinati negli ultimi 14 giorni sui sintomi a rischio, invitandoli a contattare il proprio medico in caso di alcuni specifici segnali.

“Lo scopo è aumentare la consapevolezza sui sintomi a cui le persone dovrebbero reagire. Se sei stato vaccinato con il vaccino AstraZeneca negli ultimi 14 giorni e manifesti segni di sanguinamento della pelle o delle mucose, dovresti consultare un medico”, si legge nella missiva.

Leggi: Quali sono i primi segni di trombosi? Come capire se hai un coagulo di sangue

Attenzione anche alla formazione di lividi, tranne che nel punto in cui è stata praticata l’iniezione, piccole macchie rosse sulla pelle o sanguinamento copioso.

“L’Agenzia danese per i medicinali insieme all’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e le altre autorità di regolamentazione dei farmaci nell’UE stanno indagando sul vaccino AstraZeneca a seguito di segnalazioni in Europa di casi molto rari, ma gravi, che hanno coinvolto persone che allo stesso tempo avevano sperimentato una bassa conta piastrinica nel sangue, sanguinamento e coaguli di sangue dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca”, si legge ancora.

Al momento, non ci sono prove per concludere che questi incidenti siano collegati al vaccino. Ma, continua l’Agenzia, per chi ha ricevuto il vaccino negli ultimi 14 giorni, questi sono i segnali a cui bisogna essere attenti come misura precauzionale, mentre le indagini sono in corso:

segni di sanguinamento della pelle o delle mucose

lividi

piccole macchie rosse sulla pelle

sanguinamento che non si ferma normalmente.

Inoltre, potrebbero esserci altri diversi sintomi di coaguli di sangue (a seconda della posizione del coagulo di sangue nel corpo). Questi potrebbero essere:

forte mal di testa

forte mal di stomaco

una gamba che diventa fredda

dolore improvviso e inaspettato in parti del corpo

difficoltà respiratorie

paralisi di un lato del corpo

Tuttavia, potrebbero esserci altri sintomi di coaguli di sangue. E per questo motivo, è importante essere attenti e consultare un medico se:

si verificano sintomi a lungo termine dopo la vaccinazione (cioè che durano più a lungo dei normali 3 giorni dopo la vaccinazione);

si verificano sintomi che stanno peggiorando;

si verificano nuovi sintomi dopo la scomparsa dei ben noti sintomi transitori che molti sperimentano nei primi giorni dopo la vaccinazione.

Fonte: Agenzia danese per i medicinali