Sindrome post-Covid: studio rivela 5 sintomi cruciali, inclusa la perdita dei capelli

Anche se gran parte delle conseguenze a lungo termine del Covid-19 restano ancora da chiarire, su alcuni effetti gli scienziati sono abbastanza concordi. E tra i sintomi più frequenti della sindrome post-Covid rientra la caduta dei capelli, che interessa soprattutto le donne. È quanto emerge da uno studio scientifico condotto a Wuhan, in Cina, e pubblicato recentemente sulla rivista The Lancet.

La ricerca è stata effettuata su un campione di 1655 pazienti (con un’età media di 57 anni) dimessi dall’ospedale Jin Yin-tan (Wuhan, Cina) tra il 7 gennaio e il 29 maggio 2020. A sei mesi dalla negatività del tampone molecolare, il 22% dei pazienti – ovvero 359 persone – ha riscontrato una massiccia perdita di capelli. E a soffrire maggiormente di questo fastidioso problema sono soprattutto le pazienti di sesso femminile.

Gli altri sintomi principali della sindrome post-Covid

Ma la perdita di capelli non è l’unico sintomo del cosiddetto Long Covid. A sei mesi dal tampone negativo, infatti, un gran numero di soggetti ormai guariti ha dichiarato di soffrire delle seguenti problematiche:

stanchezza o debolezza muscolare (nel 63% dei casi)

(nel 63% dei casi) difficoltà a dormire (nel 26% dei casi)

(nel 26% dei casi) stati d’ansia o depressione (nel 23% dei casi)

Per quanto riguarda quest’ultimo effetto a lungo termine, i ricercatori chiariscono che “il rischio di ansia o depressione come importante complicanza psicologica è maggiore nei pazienti con malattie più gravi. Questi risultati confermano che le persone con patologie più serie hanno bisogno di cure post-dimissione”

Come ribadito dagli autori della ricerca, i pazienti che hanno riscontrato delle conseguenze a lungo termine più evidenti sono quelli che hanno manifestato i sintomi più importanti durante il loro ricovero in ospedale. E i danni alla salute più seri sono quelli a livello polmonare, spesso permanenti.

Questo recente studio cinese conferma che il Covid-19 provoca delle conseguenze significative non solo sull’organismo umano, ma anche a livello psicologico. Purtroppo, per molti non è affatto facile riuscire a tornare in forma e riprendere a vivere serenamente, lasciandosi la malattia alle spalle.

Fonte: The Lancet

Leggi anche: