Sicilia in zona gialla da lunedì, nuova ordinanza del ministro Speranza

L’ipotesi era nell’aria ormai da oltre una settimana ma ora è arrivata la conferma: la Sicilia torna in zona gialla da lunedì 30 agosto. A comunicarlo è il Ministro Roberto Speranza che ha fatto sapere di aver firmato poco fa una nuova ordinanza.

Ho appena firmato una nuova ordinanza. È la conferma che il virus non è ancora sconfitto e che la priorità è continuare ad investire sulla campagna di vaccinazione e sui comportamenti prudenti e corretti di ciascuno di noi – ha scritto il Ministro sulla sua bacheca Facebook.

Ho appena firmato una nuova ordinanza che porta la Sicilia in zona gialla. È la conferma che il virus non è ancora… Posted by Roberto Speranza on Friday, August 27, 2021

La decisione arriva dopo che la regione ha sforato tutti e tre i parametri che portano a un cambio di colore, con le terapie intensive occupate per il 12,1%, i posti letto in area medica a19,4% e un’incidenza dei contagi di oltre 200 ogni 100mila abitanti.

Con la zona gialla tornano le mascherine obbligatorie anche all’aperto e nei ristoranti – che restano aperti anche in zona gialla – ci si potrà sedere allo stesso tavolo in massimo quattro persone non conviventi.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte di riferimento: Ministro Roberto Speranza-Facebook