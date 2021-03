Scuole aperte in tutte le Regioni dal 7 e viaggi all’estero con obbligo di tampone fino al 30 aprile: cosa cambia con il nuovo decreto

Esclusa per tutto il mese di aprile la zona gialla, bar e ristoranti rimangono chiusi, così come piscine e palestre. Sempre aperte, invece, le scuole fino alla prima media. È stato appena approvato il decreto che conferma regole e divieti dal 7 al 30 aprile.

Viene inoltre inserito un automatismo secondo il quale, sotto una certa soglia, tra il 15 e 20 aprile ci sarà un allentamento delle misure anti-contagio in relazione a un eventuale miglioramento dei dati. Non è un ritorno in fascia gialla, ma una sorta di via libera ad aperture di bar e ristoranti a pranzo ed eventualmente anche della ripresa delle attività di teatri e cinema.

Le scuole

Il decreto legge prevede anche una norma che vieta ai governatori regionali di chiudere, a prescindere dalla fascia di colore in cui la loro Regione è inserita. In ogni caso saranno aperte fino alla prima media nelle zone rosse, fino alla terza nelle Regioni arancioni.

Rimane così che dal 7 aprile al 30 aprile 2021 è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento “dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado”, si legge.

Inoltre, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado e le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, affinché sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75%.

I viaggi all’estero

L’ordinanza sull’obbligo di tampone e quarantena di 5 giorni per chi va all’estero e rientra in Italia o per chi entra dall’estero in Italia viene prorogata fino al 30 aprile. Leggi anche: Pasqua in zona rossa (ma i viaggi all’estero sono consentiti). Tutte le regole e i divieti.

