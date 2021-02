La Sardegna è la prima Regione di Italia a diventare “bianca”

La Sardegna è la prima regione a diventare “zona” bianca. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha appena firmato le ordinanze che collocano da lunedì primo marzo in area arancione le Regioni Lombardia, Marche e Piemonte e in area rossa le Regioni Basilicata e Molise.

La Sardegna passa in area bianca, è la prima Regione a ottenere il colore che tutti vorrebbero da quando è entrato in vigore questo sistema in Italia.

Quali saranno le nuove misure per l’isola? Non sono ancora certe, ma si va dalla libertà di spostamento all’apertura di tutte le attività: bar e ristoranti, anche alla sera, piscine, palestre, luoghi di cultura, cinema e teatri. Per saperlo nei dettagli, però, è in corso il tavolo di confronto tra Ministero della Salute, Iss e Regione Sardegna per definire le modalità attuative.

Il presidente della Regione Christian Solinas ha già fatto sapere che le riaperture saranno comunque graduali, controllate e concordate con Ministero e comitato tecnico scientifico.