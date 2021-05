Sardegna in zona arancione e Valle d’Aosta rossa: la nuova mappa dell’Italia dal 3 maggio

Da lunedì 3 maggio scatterà l’ennesimo cambio di colore per le Regioni italiane. Ma questa volta non ci attendono grandi novità, fatta eccezione per la Sardegna che lascerà la zona rossa per passare in fascia arancione e la Valle d’Aosta che entrerà nella fascia di rischio più alta, restando così l’unica Regione in rosso per tutta la prossima settimana. Niente da fare per la Puglia, che sperava nel passaggio in zona gialla: resterà arancione insieme alla Calabria, la Sicilia e la Basilicata.

Per quanto riguarda le altre altre Regioni e province autonome, resteranno tutte in fascia gialla, anche il numero delle zone rosse sparse per l’Italia resta ancora molto alto.