Sandro, il barbiere ricoverato per Covid offre un taglio di capelli agli altri pazienti

Sandro è un barbiere di Sezze, risultato positivo al coronavirus poco prima di Natale e successivamente ricoverato presso l’Ospedale “Goretti” di Latina.

Buongiorno…. purtroppo vi porto a conoscenza della mia positività al COVID 19,la mia "COSCIENZA" mi dice di mettere a… Posted by Il Barbiere Sandro Mironti on Monday, December 21, 2020

Nonostante la malattia e la lontananza dalla famiglia durante le festività, Sandro ha deciso di non perdersi d’animo e di darsi da fare durante le lunghe giornate in reparto, facendo ciò che sa fare meglio: tagliare i capelli.

Il covid non ferma la passione, dunque recuperati gli “attrezzi del mestiere”, con ancora indosso la mascherina e stando attento a non inciampare nel tubo dell’ossigeno, Sandro ha prestato le sue abilità per dare una spuntatina ai capelli degli altri pazienti, a cominciare dal suo compagno di stanza, ricoverato ormai da lungo tempo.

Un modo per far passare il tempo certo, ma anche per riportare un po’ di normalità in corsia attraverso un gesto semplice ma anche molto generoso.

La passione non la ferma il COVID…… Buona fine e buon principio a tutti tutti tutti…..e ne siete tanti❤️❤️❤️ Posted by Il Barbiere Sandro Mironti on Thursday, December 31, 2020

