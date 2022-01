Rientro a scuola tra DAD, tamponi e quarantena: tutte le ipotesi nella bozza delle Regioni

Come sarà il rientro a scuola per i bambini e i ragazzi? Per ora, a meno da una settimana dal rientro nelle aule, resta ancora tutto o quasi da decidere.

Proprio oggi pomeriggio, infatti, il premier Draghi discuterà del tema insieme al commissario Figliuolo e ai Ministri dell’Istruzione della Salute. Sul tavolo, le proposte contenute nella bozza delle Regioni, che prevede misure differenti per elementari, medie e superiori, poiché tiene conto della copertura vaccinale delle varie fasce d’età.

Le nuove regole potrebbero prevedere la quarantena (e quindi la Dad) per sette giorni:

al primo contagio per i bambini delle scuole dell’infanzia;

al secondo contagio per i bambini delle elementari e i ragazzi fino alla seconda media;

al terzo contagio per i ragazzi di terza media e superiori.

Altra ipotesi è quella della quarantena e della Dad solo per le classi elementari e per la prima media e solo se i contagi sono quattro o più per classe; in questo caso dovrebbe essere previsto anche il tampone per gli alunni privi di vaccino.

Quando invece i contagi sono meno di quattro per classe, potrebbe essere sufficiente l’autosorveglianza, l’uso della mascherina Ffp2 e la raccomandazione di non frequentare ambienti diversi da quello familiare.

Per tutti, il ritorno in classe potrà avvenire dopo l’esito negativo del tampone antigenico molecolare, da effettuare tra il quinto e il settimo giorno di quarantena, ovviamente se non sono presenti sintomi. Sarebbe invece eliminato l’obbilo di tampone al primo giorno per studenti entrati in contatto con un compagno di classe o un professore risultati positivi.

La decisione finale sulle modalità con cui si tornerà in classe è comunque prevista per domani 5 gennaio, a pochissimi giorni dalla riapertura delle scuole in tutta Italia.

