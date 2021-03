Riapertura scuole nel Lazio, perché slitterà quasi sicuramente a martedì 30 marzo

Manca solo l’ufficialità, ma molto probabilmente il Lazio sarà l’unica regione rossa a tornare arancione e, quindi, a prevedere l’apertura delle scuole, prima di Pasqua. Ma se ciò fosse confermato, succederà a partire da martedì 30 e non da lunedì 29 come eravamo abituati ad aspettarci. A meno che intervenga un provvedimento regionale…

Di conseguenza, contrariamente a quanto annunciato, asili nido, materne, scuole elementari e medie potrebbero tornare alle lezioni in presenza da martedì e non da lunedì. Ma perché questo slittamento?

Il Dpcm del governo indica per il cambio di colore la necessità che siano trascorsi 15 giorni. Quindi, salvo nuove decisioni del Ministero della Salute e basandosi in maniera letterale sul testo governativo, è proprio il cambio di colore delle Regioni a scattare martedì e non lunedì.

Di conseguenza anche gli asili nido, le materne, le elementari e le medie della regione Lazio potrebbero aprire in presenza martedì 30 marzo, per poi subire un nuovo stop il giovedì successivo per le tradizionali vacanze di Pasqua. Solo due giorni, quindi, ma che siamo certi, saranno particolarmente apprezzati da tutti i genitori che in queste settimane hanno faticato a conciliare la DAD e il lavoro.

