Le Regioni pronte a passare in zona gialla da lunedì 26 aprile

In Italia tornano le zone gialle da lunedì 26 aprile. E sono più della metà le Regioni che sperano di passare nella fascia a basso rischio, in cui ripartirà il settore della ristorazione e riprenderà il mondo dello sport e dello spettacolo. A breve arriveranno i dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, decisivi per i cambiamenti. Intanto, il Lazio ha già annunciato il passaggio in fascia gialla. L’ufficialità è arrivata qualche ora fa dal presidente Nicola Zingaretti. A restare arancioni potrebbero essere Regioni come la Calabria e la Sicilia, mentre è quasi confermato il rosso per la Sardegna.

Regioni e province in zona gialla

Se dovessero essere confermato l’andamento dei contagi degli scorsi giorni, ecco quali sono le Regioni e le Province autonome che passeranno in fascia gialla da lunedì 26 aprile:

Abruzzo

Emilia-Romagna

Friuli-Venezia Giulia

Lazio (giallo confermato)

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Campania

Toscana

Umbria

Veneto

Provincia autonoma di Trento

Provincia autonoma di Bolzano

Regioni in zona arancione

Queste, invece, le regioni che dovrebbero restare o diventare arancioni:

Calabria

Sicilia

Puglia (in bilico tra giallo e arancione)

Valle d’Aosta

Basilicata

Regioni in zona rossa

Sardegna

