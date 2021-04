Quali Regioni potrebbero passare in rosso e quali in arancione da lunedì 19 aprile?

Come cambierà la mappa dei colori delle Regioni dalla prossima settimana? La risposta ufficiale arriverà, come sempre, domani a seguito della diffusione dei dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità. Ma in base a quelli disponibili finora, è possibile fare qualche previsione.

Sono due le Regioni che sperano nella “promozione” in zona arancione, ovvero la Puglia e la Campania. Invece, Basilicata e Sicilia sono a rischio zona rossa. In Basilicata l’incidenza dei contagi ha superato i 200 casi ogni 100mila abitanti, mentre negli ultimi giorni diversi comuni siciliani e tutta la provincia di Palermo sono entrati in lockdown. Sardegna e Valle d’Aosta, invece, dovrebbero restare in fascia rossa.

Per quanto riguarda le altre Regioni, non sono attesi cambi di colore. Nonostante alcune – tra cui l’Abruzzo, il Lazio e il Molise – vantino numeri da zona gialla, non potranno aspirare a “questa promozione”, almeno fino al 30 aprile, come previsto dal decreto.

Ecco un riepilogo dello scenario attuale delle Regioni e dei cambiamenti attesi a partire da lunedì 19 aprile:

Regioni in zona rossa

Campania (atteso il passaggio in zona arancione)

Valle d’Aosta

Puglia (atteso il passaggio in zona arancione)

Sardegna

Regioni in zona arancione

Lazio

Emilia-Romagna

Lombardia

Friuli-Venezia Giulia

Abruzzo

Toscana

Piemonte

Molise

Sicilia (a rischio zona rossa)

Marche

Veneto

Calabria

Umbria

Basilicata (a rischio zona rossa)

Liguria

Provincia autonoma di Trento

Provincia autonoma di Bolzano

Fonte: ISS

