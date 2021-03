L’Italia si tinge sempre più di rosso e d’arancione: tutte le Regioni che cambiano colore da lunedì

Di fatto l’Italia si avvia a un lockdown nazionale, circa 10 Regioni diventeranno rosse da lunedì 15 marzo. A 1 anno esatto dallo storico lockdown del marzo 2020…

Nuova mappa dei colori a partire da lunedì, giorno in cui gran parte dell’Italia diventerà rossa: da lunedì 15, infatti, nuove Regioni italiane, tra cui il Lazio e la Lombardia, saranno in lockdown. A fare da discriminante, questa volta, è il criterio, previsto dal nuovo decreto, in base al quale con un’incidenza settimanale di 250 casi ogni 100mila abitanti si entra automaticamente in zona rossa.

Leggi: Zona rossa: cosa si può fare e cosa no, dalle scuole alle visite ai parenti

Nelle prossime ore è attesa la firma delle ordinanze da parte del ministro della Salute Roberto Speranza. Le nuove misure scatteranno da lunedì: in zona rossa si andrà dunque con un Rt superiore a 1,25 nel valore inferiore o con un’incidenza di 250 casi ogni 100mila abitanti.

Regioni in area rossa

Cresce la lista delle Regioni italiane e province autonome che dalla prossima settimana passeranno in fascia rossa. Ecco quali sono:

Piemonte

Campania

Lazio

Lombardia

Emilia-Romagna

Friuli-Venezia Giulia

Marche

Molise

Veneto

Basilicata

Province di Trento e Bolzano

QUI trovate tutto ciò che si può fare in zona rossa.

Regioni in area arancione

Sono 7 invece le Regioni che da lunedì 15 marzo saranno in zona arancione, ovvero:

Liguria

Umbria

Abruzzo

Puglia

Toscana

Valle d’Aosta

Sicilia

La Sardegna sarà l’unica Regione italiana a restare in zona bianca per la seconda settimana consecutiva. Alle misure nazionali si affiancheranno poi quelle locali e saranno i presidenti delle Regione ad adottare – come già fatto per la chiusura delle scuole – le ordinanze quando province o comuni superano la soglia di 250 casi ogni 100mila abitanti.

QUI trovate tutto ciò che si può fare in zona arancione “rafforzato”.

Fonte: ANSA

Leggi anche: