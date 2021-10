Covid, a scuola niente quarantena se c’è un solo positivo per evitare la Dad

Il ministero della Salute e l’Istituto superiore di sanità hanno tracciato la bozza con le nuove regole in caso di contagio da Covid-19 in classe. La quarantena per un’intera scolaresca resta solo per i bambini da 0 a 6 anni

Niente quarantena per tutti se in classe c’è un caso positivo. In caso di un contagio da coronavirus in una classe, infatti, tutti gli altri potranno continuare ad andare a scuola, a patto che ci sia sorveglianza con i test, scongiurando quindi il ricorso alla Dad.

A dettare le nuove regole è la bozza del documento con le “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi Covid-19 in ambito scolastico”, nella quale Iss e ministero della Salute intervengono per omologare su tutto il territorio italiano le norme da seguire negli istituti scolastici nel caso di studenti positivi.

Nella bozza si parla di adottare una strategia di “sorveglianza con testing”: i contatti del contagiato potranno rientrare in classe se negativi.

Prima di predisporre la quarantena automatica per tutti i compagni a contatto con il caso di positività da nuovo coronavirus, cioè, l’intera classe dovrà però essere sottoposta al tampone e se tutti risulteranno negativi potranno rientrare normalmente in aula.

Al momento, la quarantena dura dieci giorni per i non vaccinati e sette per i vaccinati. Secondo la logica esposta dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi le nuove indicazioni vanno nella direzione di “un contenimento della quarantena per chi è vaccinato”. Il lavoro dei gruppi interministeriali ha dunque escluso una riduzione del periodo di isolamento ipotizzata in un primo momento (qui l’articolo)

Un solo caso di contagio negli asili nido e nelle scuole materne, invece, per predisporre la quarantena per tutti.

