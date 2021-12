Prorogato lo stato d’emergenza fino a marzo 2022. Cosa cambia per viaggi e lavoro

È ufficiale: a causa della pandemia l’Italia resterà in stato d’emergenza fino al 31 marzo 2022. Lo prevede la bozza di decreto, appena approvata dal Consiglio dei Ministri. E questa volta potrebbe trattarsi dell’ultima proroga di questo tipo per il nostro Paese. Infatti, come previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo 1/2008, la durata dello stato di emergenza nazionale, non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di anno. Ma vediamo cosa cambierà per i viaggi, per la questione mascherine e il mondo del lavoro.

Smart working per i soggetti fragili e proroga dei congedi parentali

Fino al marzo 2022 saranno ancora garanti i i congedi parentali al 50% per i genitori con figli in quarantena a causa del Covid. Inoltre, per i lavoratori fragili (con malattie accertate) sarà possibile continuare a lavorare in smart working per i lavoratori fragili. Con decreto ministeriale, “da adottare entro trenta giorni, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 31 marzo 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto” si legge nella bozza del decreto.

Quarantena per i non vaccinati che arrivano in Italia

Un’importante novità del decreto riguarda coloro che hanno intenzione di recarsi in Italia, ma non si sono sottoposti al vaccino anti-Covid. Per chi arriva dall’estero (anche dai Paesi Ue) non sarò sufficiente mostrare l’esito del tampone negativo per muoversi sul territorio italiano. Prima di spostarsi liberamente, sarà necessario restare in quarantena per cinque giorni. Inoltre, anche ai vaccinati sarò richiesto un tampone.

Niente obbligo di mascherine all’aperto

Il nodo mascherine è stato uno dei più dibattuti in Consiglio dei Ministri. Alcune forze politiche spingevano per estendere l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto durante le festività natalizie su tutto il territorio nazionale, ma alla fine la bozza del decreto non lo prevede.

Tamponi rapidi calmierati

Il nuovo decreto proroga anche i fondi (novità introdotta dallo scorso settembre) per i test rapidi calmierati fino al 2022 in modo da agevolare soprattutto i giovani.

