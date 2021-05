Piscine al chiuso, dietrofront: potranno riaprire, ma più tardi di quanto si immaginava

E’ confermato: anche le piscine al chiuso potranno riaprire ma è polemica sulle date. Inizialmente la cabina di regia guidata da Draghi aveva proposto la riapertura dal 1° giugno ma il Consiglio dei Ministri ha fatto slittare la riapertura al 1° luglio.

I numeri fanno ben sperare. I contagi sono in calo, la campagna di vaccinazione dovrebbe velocizzarsi ulteriormente. E in vista dell’estate ormai prossima anche le piscine al chiuso potranno riaprire i battenti dopo mesi di stop.

In rivolta il settore, che sperava di tirare una boccata d’ossigeno in tempi brevi, visto che anche le palestre apriranno già dalla prossima settimana.

Le altre novità

Non solo piscine. Numerose sono le novità introdotte dalla Cabina di Regia e in attesa del via libera definitivo da parte del Consiglio dei Ministri. Eccole sintetizzate qui di seguito:

Dall’entrata in vigore del decreto, dunque da domani, il coprifuoco sarà spostato dalle 22 alle 23, dal 7 giugno alle 24 e dal 21 giugno sarà abolito

I ristoranti in zona gialla potranno servire i clienti anche al chiuso a partire dal 1° giugno anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti

Dal 15 giugno ripartiranno matrimoni e cerimonie ma i partecipanti dovranno esibiere il green pass

Dal 22 maggio i centri commerciali saranno aperti anche nei festivi e prefestivi

Da metà giugno riapriranno anche i parchi tematici, anticipando di 15 giorni la ripartenza finora prevista per il 1° luglio.

Dal 24 maggio riaprono le palestre

Dal 1° giugno insieme alle piscine al chiuso riaprono anche i centri benessere

Fonti di riferimento: Governo

