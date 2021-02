Piemonte, Basilicata e le altre Regioni che cambieranno colore dal prossimo lunedì

Alcune regioni italiane si avviano verso un nuovo cambio di colori. A differenza di come avvenuto nella scorsa settimana, le nuove ordinanze saranno valide a partire da lunedì e non da domenica. A passare dalla zona gialla all’arancione saranno la Lombardia, il Piemonte e le Marche, mentre la Basilicata e il Molise hanno dei numeri da rosso. La parola finale, però, spetta al ministro della Salute Roberto Speranza, che nelle prossime ore firmerà le ordinanze.

Nel frattempo, oggi pomeriggio il governatore della Campania, che resterà arancione, ha disposto la chiusura di tutte le scuole della regione a partire dal 1° marzo. Il motivo di questa decisione presa da De Luca è legato principalmente alla variante inglese di Covid-19, che si sta diffondendo a ritmi molto veloci, anche tra i più giovani.

A preoccupare maggiormente gli esperti è proprio il numero elevato di casi di varianti del virus, che si registrano in diverse regioni.

“In Italia ci sono zone e regioni con incidenza molto elevata, come in Trentino, Molise e Abruzzo, per la presenza della variante inglese. Anche in Umbria, per la presenza delle varianti inglese e brasiliana. Dobbiamo fare un grosso sforzo per contenere i focolai” ha dichiarato il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel corso della consueta conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia.