Pasqua blindata, zona rossa nazionale dal 3 al 5 Aprile. Consentita una visita al giorno come a Natale

A Pasqua e Pasquetta tutta l’Italia sarà in lockdown? Cosa ci aspetta per le festività pasquali ormai prossime? In queste ore siamo in tanti a chiedercelo e a breve il Consiglio dei Ministri, in questo momento riunito, potrebbe fornire indicazioni certe.

Al momento sembra probabile che venga scongiurato un nuovo lockdown totale e generalizzato già dai prossimi giorni, anche se il numero di regioni che passeranno in zona rossa sembra ormai certo che aumenterà. Tuttavia, le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico alla luce dell’aumento dei contagi e dei ricoveri degli ultimi giorni lasciano pensare a una stretta per le feste, simile a quella che abbiamo già sperimentato a Natale e Capodanno.

Pasqua e Pasquetta, verso nuove restrizioni

In queste ore inoltre sta circolando una bozza del decreto che prevede una zona rossa nazionale dal 3 al 5 aprile in tutta quindi dalla vigilia di Pasqua a Pasquetta da cui si pensa possano saranno esentate le regioni che in quel momento si troveranno in zona bianca quindi solo la Sardegna. Il primo DPCM Draghi, valido fino al 6 aprile, aveva già confermato alcune regole ma probabilmente ne verranno integrate delle altre.

Visite a parenti e amici

Secondo la bozza, da lunedì 15 marzo al 2 aprile e ancora giorno 6 nelle

” Regioni arancioni è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno”, tra le 5 e le 22, “e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”.

Diverso è il caso dei giorni che vanno dal 3 al 5, dalla vigilia a Pasquetta quando si dovrebbero applicare le misure stabilite per la zona rossa.

“Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione una volta al giorno a due persone con minori di 14 anni” si legge.

Anche questa Pasqua, come quella del 2020, potrebbe essere estremamente casalinga. Ancora una volta regna l’incertezza ma i dubbi dovrebbero essere fugati a breve.

