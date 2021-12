Omicron, Pfizer: in primavera pronto il vaccino specifico

Durante un’intervista rilasciata al media svizzero Blich.ch, Sabine Bruckner country manager di Pfizer Svizzera dal 2020, ha affermato che un vaccino specifico contro Omicron, ove quelli attuali non fossero sufficienti nel contrastarlo, sarebbe pronto entro la primavera. Salvo approvazione.

Alla domanda dell’intervistatore: “La rapida diffusione di Omicron è attualmente motivo di preoccupazione. Pfizer ha affermato alcune settimane fa che il vaccino potrebbe essere adattato alla nuova variante entro 100 giorni. Quindi sarà pronto in primavera?”, la manager è stata chiara.

La stessa manager ha risposto infatti che “Se fosse necessario, potremmo consegnare il vaccino adattato in primavera 2022. Ovviamente previa approvazione. Ma non è ancora chiaro se ciò sia necessario. Stiamo lavorando in due direzioni: da un lato, stiamo indagando sull’efficacia del precedente vaccino contro le varianti attualmente in corso. E in parallelo, analizziamo se è necessario un adeguamento e lo prepariamo.”.