Omicron: niente quarantena per i vaccinati con 3° dose e Super green pass obbligatorio sui mezzi pubblici, cosa cambia dal 10 gennaio

Con l’approvazione del nuovo Decreto, cambiano le regole per i vaccinati che hanno ricevuto due o tre dosi di vaccino anti-Covid. Ieri sera il Governo Draghi ha accolto le indicazioni della Cabina di regia e la linea del Cts (Comitato tecnico scientifico), allentando le restrizioni per i soggetti che si sono sottoposti al vaccino e hanno avuto contatti stretti con persone positive al virus. Slitta, invece, l’ipotesi del lockdown per chi non si è vaccinato.

Un’altra importante novità introdotta dal Decreto, è l’estensione dell’obbligo del Super Green Pass – rilasciato a chi è vaccinato o guarito dal Covid – su tutti i mezzi di trasporto pubblico, nelle attività di ristorazione all’aperto, nelle piscine e in altri luoghi. Una misura prevista per contenere ulteriormente i contagi che stanno galoppando con la diffusione della variante Omicron.

Vediamo nel dettaglio cosa cambia con l’entrate in vigore del provvedimento.

Quando non sarà più necessario rispettare la quarantena

Il nuovo Decreto elimina la quarantena per tutti coloro che sono entrati a contatto con un soggetto positivo al Covid e sono vaccinati con booster o con due dosi da meno di quattro mesi, nel caso in cui siano asintomatici. In questo caso è prevista una forma di auto-sorveglianza e l’esecuzione, a partire dal quinto giorno dal contatto con il caso positivo, di un tampone con esito negativo (molecolare o rapido).

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso resta, però, obbligatorio indossare mascherine FFP2.

Tempi di autoisolamento ridotti per chi è vaccinato

Invece, per chi ha eseguito l’ultima vaccinazione da più di quattro mesi (quindi con minore copertura dal virus) l’autoisolamento scende da 7 a 5 giorni. Dal quinto giorno in poi bisogna sottoporsi al tampone (molecolare o rapido) con esito negativo.

Nessun allentamento per i non vaccinati

Per quanto riguarda le persone non vaccinate, il periodo di quarantena – dopo un contatto con un soggetto positivo – resta di 10 giorni, con tampone alla fine dell’isolamento.

Estensione dell’obbligo del Super Green Pass

A partire dal 10 gennaio 2022 il Green pass rafforzato, già obbligatorio in diversi luoghi (tra cui i ristoranti al chiuso) e per varie attività (ad esempio la partecipazione ad eventi sportivi) sarà richiesto anche in questi casi:

tutti i mezzi di trasporto pubblico locale e regionale

alberghi e strutture ricettive;

feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

sagre e fiere;

centri congressi;

servizi di ristorazione all’aperto;

impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto

Fonte: Governo

