Oggi ultimo giorno in zona gialla per il Lazio: cosa si può fare e cosa no

Un decreto, un DPCM, nuove zone. Tante novità in poche ore hanno generato molta confusione. C’era chi credeva che nel Lazio la zona arancione scattasse da oggi insieme alle nuove misure introdotte dal nuovo DPCM firmato ieri da Giuseppe Conte, ma la regione sarà in zona gialla fino ad oggi.

Sarà un week end col doppio colore. Le nuove limitazioni saranno valide sì da oggi ma dalla mezzanotte di questa il Lazio passerà in zona arancione. Ancora per poche ore i cittadini potranno beneficiare di qualche spiraglio di “luce” in più.

Fermo restando che non si potrà uscire dai confini regionali né in zona gialla né in zona arancione, vediamo cosa si può fare e cosa no oggi 16 gennaio.

Spostamenti e visite a parenti e amici

Fermo restando che è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, tranne che per le seconde case fuori dalla Regione, i cittadini del Lazio oggi potranno ancora spostarsi per andare a trovare amici o parenti. In particolare, in area gialla tra le 5.00 e le 22.00, sarà possibile spostarsi liberamente senza autocertificazione all’interno della propria Regione quindi anche fare visita a parenti o amici- Non sono previsti limiti al numero degli spostamenti o delle persone che si spostano. Oltre tali orari (quindi tra le 22.00 e le 5.00) e al di fuori della propria Regione/Provincia autonoma, è possibile spostarsi esclusivamente per motivi di lavoro, salute o necessità. Inoltre, a chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, è comunque consentito spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

Ristoranti, bar e pasticcerie

Ancora per oggi i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, saranno aperti con possibilità di consumo all’interno dalle 5 alle 18. Dalle 5 alle 22 è consentita anche la vendita da asporto. La consegna a domicilio è sempre consentita. Oggi saranno aperti anche tutti i negozi aperti, saranno chiusi i centri commerciali ma rimangono aperti al loro interno i negozi alimentari e le farmacie.

Sport

È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli. E’ inoltre possibile fare attività motoria all’aperto.

Da domani si cambia: il Lazio passa in zona arancione

A differenza del sabato, domani 17 gennaio il Lazio si troverà in zona arancione, di conseguenza bar e ristoranti saranno sempre chiusi, saranno ammessi solo asporto e domicilio. Cambiano anche le regole per fare visita ad amici e parenti. Sarà possibile farlo solo all’interno del proprio Comune.

