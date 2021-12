Dall’obbligo delle mascherine FFP2 al chiuso allo stop alle feste in piazza: le proposte della Cabina di regia 

Si è appena conclusa a Palazzo Chigi la riunione della Cabina di regia, in vista del Consiglio dei Ministri che si terrà questo pomeriggio alle 17. Numerose le nuove restrizioni proposte per contenere i contagi di Covid-19 in questo periodo di festività. Vediamo nel dettaglio tutte le novità, in attesa che venga dato il via libera al nuovo decreto.

Riduzione della durata del Green pass

Una delle novità più importanti discusse in sede di Cabina di regia riguarda la durata del Green pass che dal 1° febbraio dovrebbe essere ridotta da nove mesi a sei.

Obbligo di mascherine all’aperto

Per quanto riguarda le mascherine, si è discusso dell’obbligo di indossarle anche all’aperto su tutto il territorio nazionale, quindi anche in zona bianca.

Mascherine FFP2 al cinema, agli eventi sportivi e sui mezzi trasporto

Un’altra novità è l’introduzione dell’obbligo di mascherine FFP2 al cinema, al teatro e durante gli eventi sportivi, oltre che sui mezzi di trasporto.

Prezzi calmierati per le FFP2

In base a quanto si apprende, il Governo sta valuta prezzi calmierati per mascherine FFP2 (in particolare per gli studenti), alla luce dell’introduzione dell’obbligo nei cinema, nei teatri, agli eventi sportivi e sui mezzi di trasporto.

Stop alle feste in piazza e all’aperto

Un altro punto su cui sembra essersi trovato un accordo è il divieto di organizzare feste in piazza e all’aperto fino al 31 gennaio. In realtà già diversi sindaci e Regioni si erano mossi in questa direzione per contenere la diffusione dei contagi.

Consumazione al banco solo per chi ha il Super Green pass

Fino al 31 dicembre 2021 si prevede l’estensione dell’obbligo del Super Green pass sia per mangiare al chiuso che al banco di bar e ristoranti. Inoltre, viene viene vietato il consumo di cibi e bevande al cinema, al teatro e agli eventi sportivi.

Tampone o terza dose di vaccino per feste e serate in discoteca

Tra il 28 e il 31 dicembre per poter partecipare a feste nei locali o alle serate in discoteca potrebbe essere necessario aver ricevuto la terza dose di vaccino oppure aver effettuato un tampone con esito negativo (se si è ancora in attesa del booster).

Riduzione tempi per la terza dose

Da quanto emerge dalla Cabina di regia, il Ministro della Salute è intenzionato a ridurre il periodo minimo per la somministrazione della terza dose da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Obbligo vaccini per il personale della Pubblica Amministrazione

Infine, il Governo Draghi sta anche valutando di estendere l’obbligo vaccinale a tutti coloro che lavorano nella Pubblica amministrazione, ma la decisione finale sarà presa anche alluce del confronto con le Regioni.

Fonte: Ansa

