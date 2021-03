Nuovo DPCM: le regole in vista dalla Pasqua, dalle visite ai parenti agli spostamenti

Ieri è stato annunciato il nuovo DPCM, il primo del Governo Draghi, che di fatto anticipa le misure previste per le festività di Pasqua. Pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha stabilito regole precise valide fino al 6 aprile.

Tutto dipenderà dal colore in cui si troverà la regione ma anche dal numero di positivi presenti localmente. Il nuovo DPCM infatti ha introdotto una novità. La decisione di disporre ulteriori chiusure è stato affidato anche alle amministrazioni locali. In particolare i Presidenti delle regioni e delle province autonome potranno disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado se l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sarà superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Le misure saranno valide da sabato 6 marzo fino a martedì 6 aprile, comprendendo quindi anche le festività di Pasqua e Pasquetta. Purtroppo, c’è ancora più confusione e incertezza. Non sappiamo che scenario si delineerà e non sarà possibile prevederlo. Solo l’andamento dei contagi e i dati forniti dalla Cabina di Regia potranno sancire la sorte delle Regioni.

Spostamenti a Pasqua

Sarà possibile andare in un’altra regione per il lungo week end di Pasqua? Ferme restando le restrizioni già previste per le regioni arancioni e rosse, tecnicamente ad oggi sarà possibile farlo, ma è bene andarci cauti.

Secondo quanto illustrato dal nuovo DCPM, il divieto di spostamento tra regioni o province autonome diverse è stato confermato ma fino al 27 marzo. Ma il nuovo DPCM ha istituito anche

“un tavolo permanente presso il Ministero della salute, con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell’Istituto superiore di sanità, per monitorare gli effetti dell’allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori”.

Non è escluso dunque che possano esserci altre restrizioni legate proprio alla settimana di Pasqua. Resta comunque la possibilità di spostarsi anche al di fuori dei confini regionali per ragioni di di lavoro, salute o necessità.

Cinema e teatri

Dal 27 marzo 2021 in zona gialla saranno riaperti al pubblico gli spettacoli in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto ma

“svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzatae, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all’aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala”.

Resteranno ancora chiuse palestre e piscine. Inoltre, dopo le 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Visite a parenti e amici

Ferme restando le restrizioni già previste per le regioni arancioni e rosse, anche in zona gialla, sono sconsigliate le visite ad amici e parenti per Pasqua e sono vietate le feste.

“Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza” spiega il DPCM

Pic nic nei parchi

In zona gialla, secondo quanto previsto dal nuovo DPCM è consentito

“l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o ad altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia”.

Messa di Pasqua e Funzioni religiose

Sì alle celebrazioni religiose Pasquali. Lo conferma il DPCM che ha però ribadito che

“l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”.

Fonti di riferimento: Governo, Gazzetta Ufficiale

