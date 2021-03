Nuovo Dpcm in arrivo, palestre e piscine ancora chiuse. Tutte le novità, punto per punto

Un nuovo Dpcm sta per arrivare e con ogni probabilità sarà in vigore dal prossimo 6 marzo e fino al 6 aprile, comprendendo quindi Pasqua e Pasquetta. Rimarranno il coprifuoco, il blocco degli spostamenti tra le Regioni e il divieto di recarsi nelle case private in zona rossa. Si va verso la riapertura di cinema e teatri, mentre dovrebbe continuare la serrata per palestre e piscine.

A restare ben distinta sarà, inoltre, la divisione in tre zone, per cui le regole continuano a cambiare a seconda della diffusione del virus. Quanto ai musei, il ministro Franceschini ha annunciato l’accesso su prenotazione anche nel weekend (questi ultimi per ora aperti in questa stessa fascia solo nei giorni infrasettimanali).

Le nuove disposizioni:

Palestre e piscine

Palestre e piscine rimangono chiuse e restano vietati gli sport di contatto e di squadra. È consentita l’attività motoria individuale e all’aperto (camminata, bici, corsa). Nella bozza del Dpcm è confermata anche la chiusura degli impianti sciistici fino al prossimo 6 aprile: anche in zona gialla, quindi, per le vacanze di Pasqua le piste da sci resteranno chiuse. A chi ha attività agonistica è permesso di allenarsi.

Teatri e cinema in zona gialla

Cinema e teatri dovrebbero finalmente riaprire dal prossimo 27 marzo. In zona gialla potranno riprendere gli spettacoli teatrali, i concerti e le proiezioni dei film nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza vigenti.

Barbieri e parrucchieri chiusi in zona rossa

In zona rossa saranno sospese le attività di barbieri e parrucchieri e le attività inerenti al servizio alla persona.

Viaggi e spostamenti

Il divieto di spostamento tra le Regioni è valido fino al 27 marzo, ma rimane consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione così come gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, ragioni di salute o situazioni di necessità. Permessa in zona gialla in ambito regionale la visita in una sola abitazione privata, una volta al giorno, fra le 5 del mattino e le 22. Possono spostarsi due persone più i figli minori di 14 anni.

Seconde case

Consentito recarsi nelle seconde case in zona gialla o arancione (anche se si trovano fuori Regione) solo al nucleo familiare e soltanto se la casa è disabitata. Non si può andare nella seconda casa con amici e parenti. Non è possibile invece – a meno di urgenti e necessari motivi – se le abitazioni sono in zone rosse o arancione scuro. Sono vietati i viaggi per turismo.

Shopping e ristoranti

Negozi chiusi solo in zona rossa dove sono garantiti esclusivamente gli esercizi commerciali di prodotti essenziali: farmacie, alimentari, ferramenta. In zona gialla e arancione tutti i negozi sono aperti. Nei week end continuano ad essere chiusi i centri commerciali.

In zona gialla ristoranti e bar sono aperti solo di giorno e fino alle 22 è consentito l’asporto. A domicilio è consentito ad ogni ora. Asporto e domicilio sono consentiti anche nelle zone arancio e rosse. Eccezione fanno gli autogrill, oltre le 18 in zona gialla, le mense e i ristoranti negli alberghi.

Scuole

Rimane il nodo delle scuole: nelle zone rosse tutte le scuole dovrebbero essere chiuse. In tutte le altre situazioni, la scuola resta in presenza per gli alunni dell’infanzia, delle elementari e delle medie, mentre per quelli delle superiori è pervista la didattica è in presenza almeno al 50% e fino ad un massimo del 75%. Ci sono però Regioni che hanno già applicato misure più restrittive: è il caso di Puglia, Campania e Marche.

Fonte: ANSA

