Nuovo decreto Draghi: palestre, piscine, matrimoni. Tutte le date e le regole dal 19 maggio in poi

Dopo mesi di chiusure e restrizioni, in Italia è tempo di riaperture. Nonostante ormai tutta la penisola sia in fascia gialla, fatta eccezione per la Valle d’Aosta, e alcune Regioni aspirano alla zona bianca, la ripresa delle attività dei vari settori non avverrà in contemporanea. La parola d’ordine del Governo Draghi è gradualità. Il nuovo Decreto Covid, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, prevede un fitto calendario per la ripartenza del Bel Paese e introduce un’importante novità che riguarda il coprifuoco a cui presto potremo dire addio.

Leggi anche: Addio al coprifuoco. Ecco da quando potremo muoverci anche la sera

Le date delle riaperture dei vari settori

Maggio

dal 19 maggio fino al 7 giugno il coprifuoco viene ridotto di un’ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00.

dal 22 maggio riapriranno gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore

dal 22 maggio tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi

dal 24 maggio (e non dal 1 giugno come era stato annunciato in precedenza) riaprono le palestre

Giugno

dall’1 giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;

dall’1 giugno all’aperto e dal 1 luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale)

dal 15 giugno potranno riaprire al pubblico i parchi tematici e divertimento. Inoltre, a partire da quella data saranno consentiti, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”. Restano però sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso

Luglio

dal 1 luglio potranno riaprire le piscine al chiuso e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli; Sempre dall’1 luglio riapriranno i battenti anche sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino e riprenderanno le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi oltre ai corsi di formazione pubblici e privati in presenza

Fonte: Governo

Leggi anche: