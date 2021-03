Nuovo Decreto: fino ad aprile niente zona gialla e rientro a scuola anche in fascia rossa

Nessuna delle Regioni o provincie autonome italiane potrà tornare in zona gialla, almeno per aprile, come auspicato da tanti. È questo l’orientamento emerso dalla cabina di regia che si è riunita oggi per discutere delle misure da introdurre nel nuovo Decreto, che entrerà in vigore dal 7 aprile. Il Premier Mario Draghi ha poi riferito le novità in arrivo nel corso di una conferenza stampa nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. “Tutte le altre restrizioni, a parte quelle sulle scuole, restano ferme” ha annunciato Draghi.

Conferenza stampa In diretta dalla Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, la conferenza stampa del Presidente Mario Draghi Posted by Palazzo Chigi – Presidenza del Consiglio dei Ministri on Friday, March 26, 2021

Niente allentamento di restrizioni in vista, quindi, per il nostro Paese che resterà suddiviso in aree arancioni e rosse anche nel mese di aprile. L’unico spiraglio di luce riguarda le scuole, che al momento sembrano essere la priorità per il Governo. Draghi ha confermato l’apertura di asili nido, scuole elementari e prima media anche in zona rossa subito dopo Pasqua.

“Il ministro Bianchi sta lavorando perché avvenga in modo ordinato” – ha spiegato il Presidente del Consiglio. “La volontà complessiva era che, se ci fosse stato uno spazio, lo avremmo utilizzato per le scuole fino alla prima media”.

Secondo l’esecutivo, le scuole sarebbero dei luoghi abbastanza sicuri in cui il rischio di contagio è piuttosto basso.

“Le evidenze scientifiche mostrano che le scuole sono un punto di contagio molto limitato solo in presenza delle altre restrizioni.” – ha sottolineato Draghi – Ciò che è fonte di contagio è tutto ciò che avviene attorno alla scuola, quindi più si alza l’attività scolastica più aumentano le possibilità di contagio”. Il Premier ha poi aggiunto che in alcuni casi sarà possibile effettuare dei tamponi agli studenti.

Il nuovo Decreto Legge, che entrerà in vigore dopo Pasqua, dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri all’inizio della prossima settimana.

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri

