Molnupiravir, la pillola anti Covid-19 è disponibile in Italia da oggi

Da oggi anche in Italia si potrà accedere al Molnupiravir, la pillola anti Covid-19 di Merck Sharp & Dohme. Lo annuncia l’Aifa che lo scorso 22 dicembre aveva approvato l’uso di questo farmaco in condizioni di emergenza. Disponibile anche il Remdesivir.

Lo scorso 1 ottobre Merck e Ridgeback Biotherapeutics annunciavano i risultati intermedi dello studio di fase 3, secondo cui l’antivirale Molnupiravir riduceva il rischio di ospedalizzazione o morte di circa il 50% rispetto al placebo per i pazienti con Covid-19 lieve o moderato. La prospettiva che la prima vera cura domiciliare del Covid stesse per arrivare appariva concreta.

Sviluppato inizialmente contro il virus influenzale, l’azione dell’antivirale è diretta proprio al meccanismo di replicazione del virus che sta attanagliando il mondo: il farmaco sembra proprio essere in grado, infatti, di far sbagliare il virus quando questo cerca di fare copie di se stesso, così dopo alcuni cicli l’agente patogeno si trova pieno di errori, non riuscendo ad aumentare la sua carica all’interno delle cellule. L’infezione si blocca dunque prima che sia troppo tardi.

A novembre il farmaco è stato approvato nel Regno Unito, la prima autorizzazione al mondo. E nel frattempo l’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, iniziava una rolling review per accelerare la valutazione del farmaco.

Per quanto riguarda il Remdesivir, approvato dall’Ema già a giugno 2020, colpisce l’enzima polimerasi nsp12 che una ricerca dell’Università Tsinghua di Pechino aveva scoperto fosse il motore che permette al Covid-19 di moltiplicarsi.

Come riferisce l’Aifa, però, è stata recentemente autorizzata da Ema un’estensione di indicazione relativa al trattamento dei soggetti non in ossigeno-terapia ad alto rischio di Covid-19 grave e il farmaco può essere utilizzato fino a 7 giorni dall’insorgenza dei sintomi.

L’Agenzia Italiana del Farmaco rende noto che la sua Commissione Tecnico Scientifica (CTS), nella seduta del 22 dicembre 2021, ha autorizzato due antivirali – Molnupiravir e Remdesivir – per il trattamento di pazienti non ospedalizzati per Covid-19 con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di Covid-19 grave

Il Molnupiravir sarà distribuito da parte della Struttura Commissariale alle Regioni da oggi 4 gennaio 2022 e per la sua prescrizione è previsto l’utilizzo di un Registro di monitoraggio che sarà presto accessibile online sul sito dell’Agenzia.

E anche per il Remdesivir è previsto l’utilizzo di un Registro di monitoraggio che è accessibile sul sito Aifa dal 30 dicembre 2021.

Due armi in più nella lotta alla pandemia.

Fonte: Aifa

