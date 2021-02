L’Italia cambia colore, 17 regioni gialle, 4 arancioni e nuove mini aree rosse

Mentre quasi tutta l’Italia rimane in zona gialla, aumenta il numero delle micro-zone rosse, quelle aree cioè in cui vengono emanati provvedimenti restrittivi a livello locale. Dopo il caso dell’Alto Adige che è tornato in lockdown, chiudono alcuni comuni nella provincia di Perugia e in Toscana e ventisette comuni del Basso Molise.

Intanto da oggi 8 febbraio 17 Regioni sono in zona gialla, incluse la Sardegna, unica ad essere stata “promossa” in questa fascia, mentre solo in 4 restano arancioni. L’Umbria è la regione con le restrizioni maggiori: la provincia di Perugia e sei comuni del Ternano stanno per diventare rossi.

Regioni in zona gialla

Rimangono in zona gialla Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto.

In queste Regioni i bar e i ristoranti resteranno aperti fino alle 18. Aperti anche i musei. Consentiti gli spostamenti all’interno della propria Regione, ma non all’esterno fino al 15 febbraio. Resta in vigore il coprifuoco notturno dalle 22 alle 5 del mattino.

Regioni e province in zona arancione

Solo quattro sono le regioni e province autonome in fascia arancione: stiamo parlando di Sicilia, Puglia, Umbria e provincia autonoma di Bolzano.

Nuovi mini aree in zona rossa

In Umbria, fino al 21 febbraio, ma nei soli Comuni della Provincia di Perugia e nei Comuni di Amelia, Attigliano, Calvi dell’Umbria, Lugnano in Teverina, Montegabbione e San Venanzo della Provincia di Terni

fino al 21 febbraio, ma nei soli Comuni della Provincia di Perugia e nei Comuni di Amelia, Attigliano, Calvi dell’Umbria, Lugnano in Teverina, Montegabbione e San Venanzo della Provincia di Terni In Toscana , nell’area di Chiusi, in provincia di Siena, per una settimana

, nell’area di Chiusi, in provincia di Siena, per una settimana In Sicilia , Comune di Tortorici

, Comune di Tortorici In Abruzzo , Comune di Tocco da Casauria

, Comune di Tocco da Casauria In Molise chiusura 27 comuni: Termoli, Acquaviva Collecroce, Casacalenda, Castelmauro, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Ripabottoni, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna e Ururi.

Quali sono le misure nella zona rossa?

Vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute. Sono vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro

Chiusi bari e ristoranti 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni

Sono chiusi i negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità

Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Sono chiusi i centri estetici

Didattica a distanza per le scuole superiori, per le classi II e III delle secondarie di I grado. Restano aperte scuole dell’infanzia, primarie e la I classe della secondaria di I grado. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni

per le scuole superiori, per le classi II e III delle secondarie di I grado. Restano aperte scuole dell’infanzia, primarie e la I classe della secondaria di I grado. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal Coni e dal Cip. Sono sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale

Sono chiusi musei e mostre, ma anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie. Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico

Fonte: Ministero della Salute

