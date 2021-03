All’aperto dobbiamo indossare sempre la mascherina? Chi può evitare di usarla?

Ormai da un anno, da quando è scoppiata la pandemia di Covid-19 che ha stravolto le nostre vite e abitudini, siamo tenuti ad indossare le mascherine. Se fino a qualche mese fa potevamo evitare di usare all’aperto, dallo scorso ottobre siamo obbligati a usarle anche nei parchi e in altri luoghi pubblici non chiusi, a meno che non ci troviamo in posti isolati insieme ai nostri congiunti.

Sulla questione mascherine, però, c’è ancora poca chiarezza tra i cittadini. Devono indossarle proprio tutti, compresi i bambini? In quali situazioni si può stare senza mascherine?

Ecco cosa ci dicono le FAQ del Governo in merito all’uso delle mascherine:

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente.

L’obbligo non è previsto per:

– bambini sotto i 6 anni di età;

– persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;

– operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:

– mentre si effettua l’attività sportiva;

– mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;

– quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.

È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.