Mascherine all’aperto, fino a quando? Presto potrebbe non esserci più l’obbligo

Con l’estate alle porte, tantissimi italiani si domandano quando sarà possibile evitare di indossare le mascherine all’aperto. In Italia questa novità potrebbe essere introdotta molto presto, entro fine giugno, quando si raggiungerà la quota 30 milioni di vaccinati contro il Covid-19. Ad annunciarlo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenendo nel corso della trasmissione 24 Mattino su Radio 24.

“Togliersi la mascherina all’aperto? Concordo con questa ipotesi quando saranno raggiunti i 30 milioni, ovvero la metà della popolazione target, con almeno una dose di vaccino, bisognerà aspettare 3 settimane per avere una buona protezione: allora è chiaro che anche la mascherina all’aperto dove non c’è assembramento credo sia sensato mettersela in tasca e rimettersela in faccia quando c’è assembramento e rischio” ha dichiarato Sileri.