Ora le mascherine Ffp2 devono costare 75 centesimi

Mascherine Ffp2 a prezzo calmierato, c’è l’accordo tra Figliuolo e le farmacie. Il costo sarà di 75 centesimi

Raggiunto l’accordo tra la struttura commissariale, il ministero della Salute e l’Ordine dei farmacisti e le associazioni di categoria Federfarma, Assofarm e Farmacie unite per la vendita delle mascherine Ffp2 al prezzo calmierato di 0,75 euro ciascuna. Sarà siglato a breve e le adesioni sottoscritte attraverso il sistema della tessera sanitaria.

L’obiettivo, ovviamente, è quello di migliorare l’accessibilità ai dispositivi di protezione diventati obbligatori per “gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto”. Inoltre, l’obbligo di Ffp2 è stato introdotto anche su tutti i mezzi di trasporto.

Obbligatoria la Ffp2 anche in caso di contatto con un positivo (sempre a patto di essere vaccinati o guariti da meno di 4 mesi o aver ricevuto il booster) senza dover fare la quarantena.

Bene l’accordo per calmierare il prezzo delle mascherine Ffp2 che il Generale Figliuolo ha raggiunto con le associazioni di categoria.

Un segnale importante al contrasto del virus e anche per i portafogli di tante famiglie, poterle acquistare a 0,75cent https://t.co/e4Ax2rC2tu — Teresa Bellanova (@TeresaBellanova) January 3, 2022