Mascherine Ffp2: ecco dove saranno obbligatorie a partire da oggi

Se fino a ieri si poteva andare in giro anche con le mascherine chirurgiche e in tessuto quasi ovunque, da oggi non è più così. Il nuovo decreto Festività approvato ieri dal Governo Draghi, infatti, tra le numerose restrizioni anti-Covid introduce anche l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale FFP2. Scopriamo tutti i luoghi dove sarà in vigore questa misura, almeno fino al 31 gennaio 2022.

Tutti i luoghi in cui è obbligatorio indossare le mascherine FFP2

A partire da venerdì 24 dicembre tutti i cittadini (fatta eccezioni per i bambini sotto i 12 anni e chi ha patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina) saranno tenuti ad indossare le mascherine di tipo FFP2:

su tutti i mezzi di trasporto (bus, tram, aerei e treni)

in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo

durante tutti gli eventi e competizioni sportive che si svolgono sia al chiuso o all’aperto

Inoltre, nei cinema, teatri e tutti gli altri locali al chiuso, che non rientrano tra le attività di ristorazione (come bar e ristoranti), è vietato il consumo di cibi e bevande.

Obbligo di mascherina anche all’aperto

Sempre dal 24 dicembre è obbligatorio indossare la mascherina (non necessariamente FFP2) all’aperto per circolare sul tutto il territorio nazionale, quindi non solo nelle regioni in zona gialla, arancione o rossa. La nuova restrizione è valida anche in zona bianca.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Governo

Ti potrebbero interessare anche: