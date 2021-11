Coronavirus, in queste città torna l’obbligo di mascherine all’aperto

A firmare le nuove restrizioni, tra gli altri, sono i sindaci di Milano, Bergamo e Bologna

Avevamo detto arrivederci all’obbligo a fine giugno (tranne in alcune Regioni come la Campania), quando era rimasta la necessità di indossare le mascherine solo in alcuni contesti: ora ritorna la mascherina obbligatoria anche all’aperto in un più lungo elenco di città che, con un’ordinanza, sanciscono la necessità di indossarla nel centro cittadino e nei luoghi più affollati e con assembramenti.

Il nuovo decreto sul super green pass ha lasciato invariate le disposizioni tuttora in vigore, come la mascherina obbligatoria all’aperto in zona gialla, arancione o rossa, mentre in zona bianca è necessario sempre averla con sé e indossarla in caso di assembramenti.

Queste le città principali: