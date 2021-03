Lombardia in arancione rafforzato, da domani tutte le scuole chiuse (tranne i nidi)

Da domani tutta la Lombardia sarà in zona arancione rafforzato. Ad annunciarlo è stata la Regione con un’apposita ordinanza. Tutte le scuole saranno chiuse, resteranno aperti solo i servizi per la prima infanzia ossia gli asili nido.

Nuova stretta arriva in Lombardia dove le autorità regionali hanno disposto regole più stringenti a partire dalla mezzanotte di venerdì 5 marzo e fino a domenica 14. Regole che riguarderanno non città isolate ma tutti i comuni.

“Visti l’andamento della situazione epidemiologica sul territorio e le peculiarità del contesto sociale ed economico e considerato che la situazione epidemiologica presenta le condizioni di un rapido peggioramento con un’incidenza in crescita in tutti i territori della Lombardia, anche in relazione alle classi di età più giovani, è sospesa la didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché nelle scuole dell’infanzia. Proseguono i servizi per la prima infanzia (nidi e micro nidi)” si legge nel comunicato ufficiale.