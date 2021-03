Lazio in zona arancione, Toscana in fascia rossa: cosa cambia dalla prossima settimana

Dalla prossima settimana scatterà la zona rossa per la Valle d’Aosta, la Toscana e la Calabria, Regioni in cui si è registrata una risalita dei contagi, mentre il Lazio potrà passare in fascia arancione da martedì 30 marzo. Sono questi i cambi di colore previsti nei prossimi giorni. A stabilire i vari passaggi da una fascia e l’altra è il monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia in Italia.

“L’Rt è sceso a 1,08, ma rimane comunque sopra uno e ciò significa che comunque il virus tende ad espandersi” – ha spiegato il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro. Occorre mantenere misure rigorose, la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e la mobilità”.

Per la Valle d’Aosta il lockdown scatterà già da domani sulla base di un’ordinanza regionale. Sarà vietato, quindi, spostarsi tra i comuni, tranne per motivi di lavoro, salute o altre urgenze.

La nuova mappa dell’Italia

Area rossa:

Toscana

Valle d’Aosta

Marche

Piemonte

Campania

Calabria

Lombardia

Emilia-Romagna

Friuli-Venezia Giulia

Veneto

Puglia

Provincia autonoma di Trento

Area arancione:

Sardegna

Molise

Sicilia

Liguria

Umbria

Basilicata

Abruzzo

Provincia autonoma di Bolzano

Per quanto riguarda le festività pasquali, invece, tutta l’Italia sarà in lockdown nel periodo compreso tra il 3 e il 5 aprile, come previsto dall’ultimo Decreto.

Fonte: Ministero della Salute

