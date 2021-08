Green pass, scatta obbligo per i trasporti: cosa cambia dal 1° settembre su autobus, treni, aerei

Tra qualche giorno entreranno in vigore le nuove regole previste dall’ultimo Decreto approvato dal Governo Draghi lo scorso 5 agosto, che rende obbligatorio il Green pass sia per gli insegnanti e il personale scolastico sia per che per alcuni mezzi di trasporto. L’obbligo della certificazione verde sarà esteso a questi ambiti a partire dal 1° settembre. Scopriamo su quali mezzi pubblici sarà necessario esibire il Green pass, che si ottiene in tre casi: se si è guariti dal Covid (è valido sei mesi dalla guarigione), in caso di tampone con esito negativo (effettuato nelle ultime 48 ore) e di vaccinazione anti-Covid.

I mezzi di trasporto in cui sarà richiesto il Green pass

A partire dall’1 settembre, quindi, si potrà accedere ad alcuni mezzi di trasporto esclusivamente se si è muniti di certificazione verde. Ecco dove sarà obbligatorio:

aerei (voli nazionali e internazionali)

navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina

treni a lunga percorrenza impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri (ad esempio Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità)

autobus che svolgono un servizio “in modo continuativo o periodico” su un percorso che collega più di due regioni e adibiti a servizio di noleggio con conducente

Ricordiamo, inoltre, che l’obbligo del Green pass non riguarda i bambini sotto i 12 anni.

Dove non sarà obbligatorio

La nuova regola non riguarda, invece, i seguenti mezzi di trasporto dove si potrà salire a bordo senza Green pass ma sempre indossando la mascherina:

treni regionali

autobus urbani e regionali

metropolitane

