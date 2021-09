Green pass: quando arriva l’obbligo della certificazione verde per i dipendenti pubblici e privati

È stato ribattezzato “super Green pass” e ad ottobre dovranno possederlo tutti i dipendenti sia del settore pubblico che privato. La conferma dell’estensione dell’obbligo di certificazione verde a questa categorie arriverà in pomeriggio, a seguito del Consiglio dei ministri convocato da Draghi. Ma non ci sono ormai molti dubbi sulle nuove regole del Decreto.

E la data fissata per l’entrata in vigore del super Green pass potrebbe essere quella del 15 ottobre. A partire da quel giorno, i dipendenti degli uffici pubblici e privati dovranno essere vaccinati, aver effettuato un tampone con esito negativo o essere guariti dal Covid da un massimo di sei mesi per accedere ai luoghi di lavoro.

A chi sarà esteso l’obbligo del Green pass?

Da metà ottobre, quindi, dovrebbe diventare obbligatorio esibire la certificazione verde per le seguenti categorie:

Dipendenti pubblici

Dipendenti di uffici privati (fabbriche, studi professionali ecc)

Cosa si rischia per chi è sprovvisto di certificazione verde a lavoro

Per chi presenta a lavoro senza il Green pass saranno previste sanzioni da 400 a 1000 euro. Inoltre, come già previsto per il personale scolastico, scatterà la sospensione dal lavoro e dallo stipendio dopo cinque giorni di assenza ingiustificata nel settore pubblico e dopo tre nel privato. Per quanto riguarda i tamponi, ad avere diritto ai test gratuiti saranno i cosiddetti “soggetti fragili” (ovvero quelli che hanno dimostrato di avere patologie pregresse con un certificato medico). Mentre per tutti gli altri saranno a pagamento.

