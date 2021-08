Green pass: tutti i luoghi dove sarà obbligatorio da oggi (6 agosto 2021)

Da oggi entra in vigore il nuovo decreto che rende obbligatorio il Green pass in diversi luoghi al chiuso, come bar e ristoranti, e per partecipare ad eventi pubblici, mentre tra qualche settimana, esattamente dall’1 settembre, la certificazione verde verrà estesa anche al mondo della scuola e dei trasporti a lunga percorrenza.

Vediamo nel dettaglio tutti i casi in cui sarà richiesta la certificazione verde, che viene rilasciata a chi ha effettuato il vaccino, a chi è guarito dal Covid (il certificato è valido sei mesi dalla guarigione) e a chi ha effettuato un tampone, con esito negativo, nell’arco delle ultime 48 ore.

Green pass: ecco dove e quando sarà obbligatorio esibirlo

Ecco tutti i luoghi in cui sarà richiesta la certificazione verde da venerdì 6 agosto (sono esenti dall’obbligo i bambini sotto i 12 anni):

Bar e ristoranti al chiuso (il Green pass non sarà necessario per le consumazioni al bancone)

Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive

Musei, cinema, altri istituti e luoghi della cultura e mostre

Palestre, piscine, centri natatori, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

Sagre e fiere, convegni e congressi

Centri termali, parchi tematici e di divertimento

Centri culturali, centri sociali e ricreativi (limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

Concorsi pubblici

Cosa succederà a chi non rispetta l’obbligo del Green pass? In caso di violazione sono previste multe salate, anzi salatissime, fino a 1000 euro sia per chi ha un’attività sia per il singolo cittadino e persino la chiusura del locale per alcuni giorni.

Fonte: Governo

