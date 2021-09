Green pass esteso da ottobre: tutte le categorie per cui la certificazione verde sarà obbligatoria

Ristoratori e gestori di palestre e piscine, ma anche addetti ai trasporti a lunga percorrenza e dipendenti della pubblica amministrazione: a chi verrà richiesto il Green pass

Dovrebbe diventare obbligatorio dai primi di ottobre il Green pass sia per i dipendenti pubblici che per i lavoratori dei settori dove è già previsto per i clienti. Questa settimana sarà convocata una nuova cabina di regia che dovrebbe arrivare all’approvazione del nuovo decreto.

Lo scopo del Governo è quello di estendere l’uso della certificazione verde.

L’obbligo potrebbe riguardare:

i dipendenti statali

le persone che lavorano nei luoghi in cui la certificazione è richiesta, quindi bar e ristoranti, piscine e palestre

gli autisti del trasporto pubblico

Ma bisognerà lasciare trascorrere almeno 15 giorni per dare a chi non è vaccinato la possibilità di sottoporsi alla prima dose, condizione indispensabile per ottenere la certificazione verde.

