Green pass, firmato il decreto. Quando è obbligatorio e come ottenerlo

Il nuovo Decreto Covid, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, mette finalmente nero su bianco le novità relative al Green pass, su cui ancora c’era poca chiarezza. Se in un primo momento la durata della certificazione verde era stata fissata a sei mesi, adesso il Governo ha chiarito che avrà una validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale. Inoltre, sarà sufficiente ricevere la prima dose di vaccino anti-Covid per ricevere il Green pass dopo 15 giorni.

Ecco cosa dice esattamente l’art.14 “Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19 del Decreto 18 maggio 2021, n. 65:

1. La certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale. 2. La certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

Potranno ottenere il Green pass anche tutti i cittadini italiani che sono in possesso di almeno uno dei seguenti altri requisiti:

Essere guariti dal Covid-19 (il pass dura sei mesi dal certificato di guarigione)

(il pass dura sei mesi dal certificato di guarigione) Aver effettuato test molecolare o test rapido con esito negativo (il pass dura 48 ore dalla data del test)

A cosa serve il Green pass

Chi ha ottenuto la certificazione verde può spostarsi liberamente tra le Regioni, anche quelle in zona rossa senza necessità di tipo lavorativo o dettate da urgenze e motivi di salute. Inoltre, servirà anche per visitare gli anziani nelle case di riposo e dal 15 giugno per partecipare alle feste di matrimonio. Sarà possibile utilizzare la certificazione verde per partecipare anche ad eventi come i concerti con capienza maggiore di quella attualmente consentita (fino a un massimo di 1000 spettatori in impianti all’aperto e fino a 500 al chiuso).

Il Green pass, che si può ottenere gratuitamente sia in versione cartacea che digitale, è valido soltanto in Italia, ma può essere esibito anche negli altri Paesi che lo considerano valido. Come specificato sul sito del Ministero della Salute, la certificazione verde sarà valida fino a quando non verrà introdotto il Green pass europeo, che dovrebbe essere pronto per giugno e che servirà per spostarsi tra gli Stati dell’Ue.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

