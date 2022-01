Covid, scoperto segmento di Dna ereditato dai Neanderthal che resiste all’infezione grave del virus

La contaminazione delle comunità dei primi ominidi avrebbe dato vita ad una mutazione genetica in grado di difenderci dal Covid-19

Perché alcuni di noi sembrano essere più protetti dal virus del Covid-19 rispetto ad altri? Certamente età, patologie pregresse, sistema immunitario e obesità giocano un ruolo importante nella diffusione del Coronavirus, ma dietro questa “resistenza” alla malattia sembrerebbe esserci anche un motivo genetico – almeno secondo un nuovo studio recentemente pubblicato, che ha provato a rispondere a questo interrogativo. Stando ai ricercatori svedesi, una variante di un nostro gene farebbe la differenza nel possibile sviluppo di una forma più grave dell’infezione poiché influenzerebbe la nostra risposta immunitaria al virus.

La risposta sarebbe contenuta in una porzione del genoma che la nostra specie ha ereditato dall’incrocio con la specie dell’Homo Neanderthalensis e che sarebbe responsabile della diminuzione del 20% del rischio di sviluppare il Covid-19 in forma grave. In Europa e Asia, le comunità Sapiens e Neanderthal si sono fuse e incrociate, dando vita a mutazioni genetiche che in altri continenti non si sono verificate; al contempo, i geni di queste nuove popolazioni non hanno avuto contatti né hanno subito l’influenza di altre comunità di ominidi, originari dell’Africa. Proprio in queste contaminazioni primitive risiederebbe la diversa resistenza degli uomini moderni al virus SARS CoV2.

Già un’altra ricerca, condotta in Germania, aveva rivelato l’esistenza di un’area del cromosoma 12 connessa al rischio di sviluppare forme severe di Covid-19, anche se non era ancora chiaro quale fosse il gene responsabile dello sviluppo grave o meno grave della malattia.

Ora le osservazioni genetiche hanno dimostrato che le popolazioni di ominidi che sono rimaste in Africa e che non hanno subito contaminazioni genetiche hanno dato vita all’odierna mutazione genetica che diminuirebbe del 20% il rischio di infezione grave da Covid-19: si tratta di una variante del gene Oas1 (sigla rs10774671), responsabile della produzione di una proteina leggermente più lunga rispetto al normale.

L’anomala lunghezza della proteina ne determinerebbe una efficacia maggiore nell’inibire il replicarsi di alcuni virus, compreso il SARS CoV2. Questo meccanismo di protezione naturale era stato già scoperto, lo scorso settembre, da uno studio pilota sull’argomento condotto dai ricercatori dell’università di Glasgow che aveva dimostrato quanto i fattori genetici ereditari giochino un ruolo importantissimo nella diffusione e nella gravità del Coronavirus.

Fonte: Nature

